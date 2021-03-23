Кабмин обновил порядок реализации конфиската на таможенных аукционах
Кабинет министров внес изменения в порядок государственной регистрации транспортных средств и порядок реализации товаров на таможенных аукционах.
Соответствующее постановление от 17 марта 2021 года № 219 вступило в силу 20 марта, информирует Государственная таможенная служба.
Внесенные изменения направлены на повышение эффективности реализации товаров на таможенных аукционах, а также обеспечение государственной регистрации транспортных средств, приобретенных на таких аукционах.
Изменениями, в частности, предусмотрено:
- увеличение объемов и ассортимента товаров, которые будут выставляться для реализации на аукционах;
- конкретизация обязанностей операторов электронных площадок;
- унормирование процедуры ознакомления с лотом на электронном аукционе;
- возможности оперативного выставления для реализации на электронном аукционе товаров, которые быстро портятся или имеют ограниченный срок хранения;
- возможности реализации лота в случае, когда для участия в аукционе подана заявка только от одного участника;
- установление способа обращения с товаром, который был реализован на электронном аукционе, но за которым не обратился победитель в течение установленного срока и т.п.
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