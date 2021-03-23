Кабинет министров внес изменения в порядок государственной регистрации транспортных средств и порядок реализации товаров на таможенных аукционах.

Соответствующее постановление от 17 марта 2021 года № 219 вступило в силу 20 марта, информирует Государственная таможенная служба.

Внесенные изменения направлены на повышение эффективности реализации товаров на таможенных аукционах, а также обеспечение государственной регистрации транспортных средств, приобретенных на таких аукционах.

Изменениями, в частности, предусмотрено:

увеличение объемов и ассортимента товаров, которые будут выставляться для реализации на аукционах;

конкретизация обязанностей операторов электронных площадок;

унормирование процедуры ознакомления с лотом на электронном аукционе;

возможности оперативного выставления для реализации на электронном аукционе товаров, которые быстро портятся или имеют ограниченный срок хранения;

возможности реализации лота в случае, когда для участия в аукционе подана заявка только от одного участника;

установление способа обращения с товаром, который был реализован на электронном аукционе, но за которым не обратился победитель в течение установленного срока и т.п.

Ранее "Страна" сообщала, как украинские таможенники снялись для календаря на 2021 год в образе бандитов из фильма Гая Ричи.

Также мы рассказывали, как киевская таможня изъяла крест с бриллиантами и рубинами, который задекларировали как дешевую бижутерию.