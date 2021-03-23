Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов сообщил, сколько побочных реакций было зарегистрировано на вакцинацию "Ковишилдом" в Украине. По его данным, такие реакции проявились у 495 человек.

Об этом министр сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"У нас менее 0,5% любых побочных реакций от вакцинации. 111 тысяч человек провакцинировано и 495 незначительных реакций", - заявил Степанов.

Он добавил, что в Украине планируют создать спецфонд для выплаты компенсаций за возможные последствия после прививки от COVID-19.

"Мы говорим о компенсации, которая может быть в результате причиненного ущерба вследствие вакцинации. Например, если вакцинация приведет к какому-то заболеванию, вследствие чего будет установлена инвалидность. Нужно будет осуществить выплаты этому человеку помимо лечения за счет государства", - сказал чиновник.

Между тем в Украине растет число противников вакцинации. Препарату "Ковишилд" доверяют всего 3% населения.

Из-за недоверия, а также небольшого количества завезенной вакцины Украина является аутсайдером прививочной кампании. Например, в Британии на прошлой неделе за один день привили более 700 тысяч человек, тогда как у нас 111 тысяч - за месяц.