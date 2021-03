Основатель Twitter Джек Дорси продал первую публикацию в этой социальной сети за 2,915,835.47 млн долларов.

Об этом говорится на сайте онлайн-аукциона Valuables.

Отметим, что первая публикация в социальной сети Твиттер была короткой - "just setting up my twttr" (Просто настраиваю свой твиттер - ред.).

Первый твит купил генеральный директор малайзийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави.

Напомним, глава и основатель социальной сети Twitter Джек Дорси выставил на аукцион первую публикацию в социальной сети 6 марта. Этот твит был сделан 15 лет назад.

Твит продавался как виртуальный актив. За первые несколько минут после того, как Дорси опубликовал ссылку на страницу торгов, стоимость публикации выросла до 88 тысяч долларов. Тогда основная борьба за лот развернулась между гендиректором компании Bridge Oracle Хаканом Эстави и китайским бизнесменом, основателем криптовалюты Tron Джастином Саном, который и повысил ставку до двух миллионов долларов.

