Полицейские Киевской области нашли семерых незаконных туристов в Чернобыльской зоне, один из которых заблудился.

Об этом информирует полиция области.

"В Вышгородское районное управление полиции позвонил 21-летний молодой человек и сообщил, что его 19-летний товарищ, с которым они прибыли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма, пропал. За считанные часы работники Вышгородского районного управления полиции совместно с сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киевской области нашли парня в районе села Черевач", – говорится в сообщении.

Еще пятерых граждан в возрасте от 22 до 35 лет, которые незаконно проникли на запрещенную территорию, обнаружили в городе Припяти. Все они – жители Харьковской и Житомирской областей.

В отношении нарушителей полицейские составили протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Гражданам грозит наказание в виде штрафа от 20 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Административные материалы направлены в суд для вынесения решения.

Ранее "Страна" сообщала, что в зоне отчуждения ЧАЭС во время пандемии Covid-19 в три раза упало количество туристов.

Также мы писали о том, как из зоны ЧАЭС пытались вывезти десятки рогов животных.