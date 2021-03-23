В Чернобыльском радиационном заповеднике, как и во всех украинских городах, все меньше становится воробьев. Там не только становятся редкими ранее обычные домашние воробьи, которые лучше себя чувствуют рядом с людьми, но еще и исчезают полевые.

Об этом сообщается в Фейсбуке заповедника.

"Возможно, вы обратили внимание: этих маленьких, ловких и находчивых пернатых вокруг все меньше. Это касается обоих видов воробьев - домашнего и полевого, населяющих всю территорию Украины в целом и зону отчуждения в частности. В прошлом году, когда ученые Чернобыльского заповедника проводили на заповедной территории учет птиц, воробьи не попали даже в пятерку наиболее распространенных", - отметили сотрудники заповедника.

Между тем воробьи - пернатые полезные. Они эффективно охотятся на вредителей, которые досаждают людям в некоторых видах их хозяйственной деятельности - например, огородничестве и садоводстве.

Пока еще крохам не грозит исчезновение. Однако они могут попасть в зону риска, несмотря на свое широкое распространение и численность: человеческая экспансия слишком агрессивна ко всему живому, что нас окружает.

Ранее "Страна" приводила прогноз, по которому до 2100 года по вине человека могут исчезнуть более 550 видов млекопитающих.

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