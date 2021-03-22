Государственное управление делами (ГУД) выбирает компании, которые будут выполнять разные виды ремонтных работ для устранения повреждений, причиненных зданию Офиса президента 20 марта. Отмыть граффити с гранита ГУД предложили сразу десять компаний.

Об этом сообщается в Фейсбуке Офиса.

В ГУД заверили, что выберут компании, способные выполнить необходимые работы и стоимость услуг которых будет наименьшей. Также в управлении пообещали публично отчитаться обо всех выполненных работах.

"По состоянию на сейчас около 10 компаний предложили свои услуги по уборке краски с гранита. Они оценивают объем работ и определяют, имеют ли соответствующие химические растворы. Стоимость этих услуг может составить 250-300 тысяч гривен. Продолжается подбор компаний и подсчеты необходимых средств для проведения других восстановительных работ. Да, нужно заменить несколько дверей, окон, сделать ремонт поврежденных помещений, в том числе отдельных кабинетов и помещений на разных этажах, где произошло возгорание", - рассказали в Офисе президента.

Непонятно, почему в ГУД упомянули о десяти компаниях, готовых отмыть краску, если эти работы уже начались: удалением граффити занимается клининговая фирма "CPG".

Напомним, по предварительным оценкам ОП стоимость восстановительных работ может составить около двух миллионов гривен.

Между тем клининговые компании считают эту цифру завышенной.

Ранее "Страна" рассказывала, как украинский политолог отмыл свастику со здания ОП и ему это обошлось в 53 гривни.