В Национальном антикоррупционном бюро Украины заявили, что после введения санкций США против Игоря Коломойского не вносили в Единый реестр досудебных расследований сведений о регистрации связанных олигархом уголовных дел. Также в НАБУ не сообщали бизнесмену о подозрении.

Об этом говорится в ответе Бюро на запрос адвоката Владимира Богатыря, оказавшемся в распоряжении "Страны".

5 марта государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях против украинского олигарха и его ближайших родственников. Им запретили въезд в США из-за причастности к коррупции в период руководства Коломойским Днепропетровской областью.

Адвокат поинтересовался у НАБУ - открыто ли уголовное производство в связи с заявлением Блинкена о фактах коррупции во время губернаторства Коломойского.

В Бюро ответили отрицательно.

"Сообщаем, что детективами Национального бюро на основании заявления государственного секретаря США Энтони Блинкена от 05.03.2021 не вносились в Единый реестр досудебных расследований сведения о регистрации уголовных производств и не осуществлялось сообщение о подозрении бывшему председателю Днепропетровской областной государственной администрации Коломойскому И.В. и членам его семьи", - сказано в ответе НАБУ.

Ранее "Страна" рассказывала о введении американцами санкций против Коломойского.

Мы также анализировали, как это повлияет на внутриукраинский политический расклад.