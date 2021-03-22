Курьезный случай произошел вечером 21 марта в Лубнах Полтавской области. Там на крышу местной школы забрался парень и странно себя вел, пока правоохранители не сняли его оттуда.

Как рассказывает пресс-служба полиции региона, мужчину после нескольких минут переговоров удалось убедить спуститься по пожарной лестнице на землю. Оказалось, что местный житель, 1984 года рождения был под влиянием алкоголя.

И вот как он объяснил свое поведение: "Убивать себя не собирался, а лишь хотел попробовать как можно быстрее телепортироваться домой".

"На этот раз успешную "телепортацию" выполнили работники полиции, которые доставили мужчину домой. Но могло быть и иначе", - рассказали в полиции.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Киеве девушка выпрыгнула с крыши многоэтажки и пробила своим телом пристройку дома.

Также мы писали о том, как в Житомире пьяный водитель протаранил другое авто, пригрозил копам гранатой и сам подорвался на ней.