Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге 22 марта рассказала о самочувствии президента США Джо Байдена после падения на трапе самолета.

Брифинг транслировался на официальном Ютуб-канале администрации президента США.

По словам Псаки, американский лидер чувствует себя отлично.

"Он 100% отлично себя чувствует. Не знаю, поднимались ли вы по нему (трапу самолета - Ред.), это иногда довольно сложно", - добавила пресс-секретарь.

Также она сказала журналистам, что серьезной медицинской помощи президенту оказывать не пришлось.

Ранее "Страна" публиковала видео и падением Байдена, вызвавшее большой резонанс не только в США, но и во всем мире. В Белом доме спотыкание и падение лидера объяснили очень сильным ветром.

Мы также вспоминали другие случаи, когда Байден демонстрировал явные признаки старческой немощи.