В Министерстве здравоохранения рассказали, как сохранить здоровыми зубы и полость рта, чтобы чувствовать себя полноценно и комфортно.

Об этом информирует Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава в Фейсбуке.

Эксперты напомнили, что в основном бремя болезней полости рта приходится на семь недугов. Среди них: зубной кариес, заболевания десен, онкологические заболевания полости рта, проявления ВИЧ-инфекции в полости рта, травмы полости рта и зубов, расщепление губы и неба, и ном.

"Они создают боль и дискомфорт, социальную изоляцию, потерю уверенности в себе и другие серьезные проблемы для здоровья. По оценкам, на эти болезни страдают почти 3,5 миллиарда человек, а потому это наиболее распространенное состояние здоровья во всем мире", - рассказали в ЦОЗ.

В Минздраве напомнили, что эти заболевания можно предупредить и вылечить на ранних стадиях и дали пять советов, как это предотвратить:

Поддерживайте гигиену полости рта

Чистите зубы зубной пастой с фтором в течение двух минут два раза в день. Если нет возможности почистить зубы - полощите рот жидкостью с фтором или жуйте резинку без сахара после еды и перекусов.

Меняйте зубную щетку каждые три месяца или сразу после болезни.

Не делитесь с другими средствами личной гигиены, как то зубная щетка.

Меньшей мере раз в день пользуйтесь зубной нитью.

Ешьте здоровую пищу и меньше сахара, ведь он является основной причиной кариеса (для взрослых норма сахара не более шести чайных ложек в день, для детей - три)

Питайтесь сбалансировано, ешьте продукты с низким содержанием сахара и больше фруктов и овощей.

Не ешьте сладкие снеки и лакомства между приемами пищи.

Пейте воду вместо сладких напитков, ведь они вредны не только для рта, но также увеличивают риск развития диабета и ожирения.

Не курите и не употребляйте алкоголь

Употребление алкоголя существенно повышает риски возникновения рака ротовой полости, гортани, глотки и пищевода. Также увеличивает риск травм лица и зубов из-за падения, дорожно-транспортные происшествия и конфликтные ситуации. Кроме того, в алкогольных напитках часто повышен кислотность и содержание сахара, что увеличивает риск кариеса.

Курение повышает риск заболевания десен и рака ротовой полости, а также меняет цвет зубов, вызывает неприятный запах изо рта, преждевременную потерю зубов, потерю вкуса и обоняния.

Не откладывайте визит к стоматологу, если у вас есть такие проблемы:

пища часто застревает между зубами;

дискомфорт или боль во рту или вокруг него;

трудно кусать определенные продукты;

чувствительность к горячей, холодной или сладкой пищи;

неприятный запах изо рта;

белые или темные пятна на зубах.

Пользуйтесь защитными средствами во время занятий спортом и поездок на страховые услуги

"Травмы полости рта и зубов можно получить в результате удара повреждения зубов и/или других твердых или мягких тканей внутри и вокруг рта. Лечение таких травм дорогое и длительное и может приводить к выпадению зубов с тяжелыми эмоциональными последствиями для человека, его психического развития и качества жизни", - добавили в ЦОЗ.

Напомним, ранее стоматолог рассказал о вреде медицинских масок для зубов и объяснил, как его уменьшить.

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