В МОЗ дали украинцам пять советов, как сохранить здоровыми зубы и полость рта. Инфографика
В Министерстве здравоохранения рассказали, как сохранить здоровыми зубы и полость рта, чтобы чувствовать себя полноценно и комфортно.
Об этом информирует Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава в Фейсбуке.
Эксперты напомнили, что в основном бремя болезней полости рта приходится на семь недугов. Среди них: зубной кариес, заболевания десен, онкологические заболевания полости рта, проявления ВИЧ-инфекции в полости рта, травмы полости рта и зубов, расщепление губы и неба, и ном.
"Они создают боль и дискомфорт, социальную изоляцию, потерю уверенности в себе и другие серьезные проблемы для здоровья. По оценкам, на эти болезни страдают почти 3,5 миллиарда человек, а потому это наиболее распространенное состояние здоровья во всем мире", - рассказали в ЦОЗ.
В Минздраве напомнили, что эти заболевания можно предупредить и вылечить на ранних стадиях и дали пять советов, как это предотвратить:
Поддерживайте гигиену полости рта
- Чистите зубы зубной пастой с фтором в течение двух минут два раза в день. Если нет возможности почистить зубы - полощите рот жидкостью с фтором или жуйте резинку без сахара после еды и перекусов.
- Меняйте зубную щетку каждые три месяца или сразу после болезни.
- Не делитесь с другими средствами личной гигиены, как то зубная щетка.
- Меньшей мере раз в день пользуйтесь зубной нитью.
Ешьте здоровую пищу и меньше сахара, ведь он является основной причиной кариеса (для взрослых норма сахара не более шести чайных ложек в день, для детей - три)
- Питайтесь сбалансировано, ешьте продукты с низким содержанием сахара и больше фруктов и овощей.
- Не ешьте сладкие снеки и лакомства между приемами пищи.
- Пейте воду вместо сладких напитков, ведь они вредны не только для рта, но также увеличивают риск развития диабета и ожирения.
Не курите и не употребляйте алкоголь
- Употребление алкоголя существенно повышает риски возникновения рака ротовой полости, гортани, глотки и пищевода. Также увеличивает риск травм лица и зубов из-за падения, дорожно-транспортные происшествия и конфликтные ситуации. Кроме того, в алкогольных напитках часто повышен кислотность и содержание сахара, что увеличивает риск кариеса.
- Курение повышает риск заболевания десен и рака ротовой полости, а также меняет цвет зубов, вызывает неприятный запах изо рта, преждевременную потерю зубов, потерю вкуса и обоняния.
Не откладывайте визит к стоматологу, если у вас есть такие проблемы:
- пища часто застревает между зубами;
- дискомфорт или боль во рту или вокруг него;
- трудно кусать определенные продукты;
- чувствительность к горячей, холодной или сладкой пищи;
- неприятный запах изо рта;
- белые или темные пятна на зубах.
Пользуйтесь защитными средствами во время занятий спортом и поездок на страховые услуги
"Травмы полости рта и зубов можно получить в результате удара повреждения зубов и/или других твердых или мягких тканей внутри и вокруг рта. Лечение таких травм дорогое и длительное и может приводить к выпадению зубов с тяжелыми эмоциональными последствиями для человека, его психического развития и качества жизни", - добавили в ЦОЗ.
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