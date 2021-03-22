В Полтавской области семерых школьников госпитализировали с отравлением из-за крема для обуви.

Об этом говорится в сюжете "Надзвичайних новин".

Сначала дети и учитель почувствовали в классе едкий запах, а позже в некоторых учеников началось головокружение и тошнота.

Семеро школьников попали в больницу, но в итоге всех, кроме одной девочки, отпустили домой.

Для того, чтобы установить, из-за чего именно детям стало плохо, в учебное заведение съехались почти все службы, которые есть в городе.

Впоследствии выяснилось, что причиной является средство для обуви в баллончике.

Оказалось, что мама одной из школьниц обработала обувь утром перед выходом в школу, а не вечером, как того требует инструкция по применению.

В школьном классе, где тепло, помещение быстро заполнил едкий запах. Стало плохо именно тем детям, которые страдают аллергией.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Ивано-Франковской области две школьницы отравились парацетомолом.

Еще мы писали о том, как в Боярке две семиклассницы приняли неизвестные вещества и отравились.