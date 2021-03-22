На фоне участившихся случаев суицида среди подростков в Украине в Министерстве здравоохранения рассказали, каковы признаки того, что ребенок в депрессии и думает о том, чтобы покончить с жизнью.

Об этом говорится в Фейсбуке Центра общественного здоровья Минздрава.

По их данным, мальчики в четыре раза чаще совершают суицид, чем девушки. Но в то же время девушки более склонны к самоубийству.

В Минздраве назвали признаки суицида:

Ваш ребенок начинает поднимать темы смерти и суицида, говорит о том, что скоро ее не будет рядом. Он начинает раздавать свои вещи друзьям и близким, завершает начатые дела и не начинает новые.

Ребенок закрывается в себе, уединяется, отдаляется родителей и друзей, проводит все больше и больше времени наедине с собой. Вы видите, что ребенок переживает стресс и имеет тревожность.

Вы замечаете, что у ребенка меняются пищевые привычки, он начинает меньше или больше спать, отказывается от привычных и любимых занятий, прекращает посещать обучения, игнорирует встречи с друзьями и семьей.

У ребенка появляется план суицида. Если человек угрожает совершить суицид, говорит о стремлении умереть, начинает искать инструменты для реализации запланированного (оружие, таблетки и т.д.), важно действовать быстро.

"Это - признаки того, что ваш ребенок может быть склонным к суициду. Создайте безопасное пространство и начните с ним разговор уже сейчас. Даже одна минута, которую вы посвятите разговору, может спасти его жизнь", - добавили в ЦОЗ.

Напомним, ранее врачи рассказывали, что в течение последних нескольких месяцев среди украинских подростков значительно возросла тенденция суицидальных настроений.

В феврале подобный инцидент произошел в Боярке Киевской области. Две семиклассницы местного лицея наглотались на перемене таблеток "Дротаверин". В результате одна из девочек умерла, вторая находится в больнице.

Также мы писали о случае, который произошел в Умани. Там восьмиклассницы отравились теми же таблетками, что и школьницы в Боярке.