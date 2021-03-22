В распоряжении "Страны" оказались темники от Банковой для депутатов "Слуги народа" на тему субботнего погрома здания Офиса президента. В них указано, что депутаты должны говорить на эфирах по поводу этих событий.

Формулировки в темниках весьма жёсткие - причем и в отношении Сергея Стерненко, которого некоторые "слуги народа" ранее поддерживали. Также Банковая требует призвать к ответу Петра Порошенко и партию "Голос".

Публикуем текст указаний окружения Зеленского.

• Без поддержки партии Порошенко и "Голоса" акция на Банковой собрала бы меньше людей. Они откровенно приглашали людей на акцию, они намекали на то, что акция будет не обычной. Поэтому они также несут ответственность за беспорядок. Если они приглашали людей, если они оправдывали агрессивных участников акции даже уже после беспорядка, то они должны по крайней мере извиниться перед обществом.

• Организаторы акции и агрессивные участники откровенно провоцировали полицию на жесткий ответ. А значит, могли пострадать и обычные мирные участники акции - многие из них отреагировал именно на рекламу акции партией Порошенко и "Голосом". Порошенко поддерживал эти протесты за Стерненко на своих телеканалах. И не для того, чтобы добиться справедливости, а чтобы создать проблемы для власти и привлечь больше людей на акции протеста. Поэтому эти партии и должны понести свою часть ответственности за то, что произошло.

• Фактически друзья и сторонники Стерненко перенесли с экрана в реальность на наших улицах российскую пропаганду об Украине. Российские пропагандисты годами лгут, что на улицах украинских городов беспорядок, опасность, абсолютная свобода для "радикалов". И что мы увидели в эту субботу на Банковой? Именно то, о чем всегда говорят российские пропагандисты. За один вечер эти люди сделали для российской пропаганды против Украины больше, чем телеканалы Медведчука за месяц.

• Друзья и сторонники Стерненко только доказывают украинскому обществу такими варварскими поступками на улицах свою собственную неадекватность и, соответственно, неадекватность того, кого защищают. На сегодня стороне защиты Стерненко не удалось даже донести до общества свою версию событий в тот день, за который Стерненко получил приговор. Но они и не пытаются нормально это сделать. Может, у них нет чистой версии дня для Стерненко. А может - они думают, что то, что для них лично выглядит эффектным, уже из-за этой своей эффектности будет и убедительным для всего общества или для власти. Это не так. Друзья Стерненко такими своими действиями только "сливают" Стерненко.

Как писала "Страна", представители власти в целом осудили погром. А Антон Геращенко даже назвал его участников неонацистами.

Между тем от слов к делу пока никто не переходит: за беспорядки задержан всего один человек, выбивший стекла в дверях Офиса президента.