В Житомирской области Volkswagen с пассажирами на скорости зацепил попутный Chevrolet и влетел в прицеп фуры на обочине. В результате этого жуткого ДТП погибли три человека.

Об этом рассказали в пресс-службе полиции региона.

Авария произошла около часа ночи. За рулем Volkswagen Passat был 20-летний местный житель. Он ехал по улице Киевской на значительной скорости и попытался обогнать попутный автомобиль Chevrolet Aveo на правой полосе движения. Сделать это ему не удалось: он зацепил "Шевроле", после чего потерял управление. Его "Фольксваген" вынесло к отбойнику, где авто влетело под DAF с полуприцепом.

Водитель Volkswagen Passat и двое его пассажиров – 21-летний парень и 16-летняя девушка, все жители Коростышева, – от полученных травм погибли на месте происшествия. Третьего – 21-летнего пассажира этого же авто с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

"У травмированного по результатам медицинского обследования зафиксировано состояние алкогольного опьянения в 1,99 промилле. Определение состояния, в котором находились погибшие водитель и пассажиры Volkswagen, продолжается", – отмечается в сообщении.

Другие участники аварии – водитель и пассажир Chevrolet и водитель грузовика – предварительно, не пострадали. Их автомобили получили механические повреждения.

Обстоятельства и причины, которые привели к трагическому ДТП, полицейские устанавливают в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Ранее "Страна" рассказывала, как в Житомире пьяный водитель протаранил другое авто, пригрозил копам гранатой и сам подорвался на ней.

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