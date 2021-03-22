Пьяный юный водитель зацепил соседнее авто и на скорости влетел под фуру, где погиб с двумя пассажирами. Фото
В Житомирской области Volkswagen с пассажирами на скорости зацепил попутный Chevrolet и влетел в прицеп фуры на обочине. В результате этого жуткого ДТП погибли три человека.
Об этом рассказали в пресс-службе полиции региона.
Авария произошла около часа ночи. За рулем Volkswagen Passat был 20-летний местный житель. Он ехал по улице Киевской на значительной скорости и попытался обогнать попутный автомобиль Chevrolet Aveo на правой полосе движения. Сделать это ему не удалось: он зацепил "Шевроле", после чего потерял управление. Его "Фольксваген" вынесло к отбойнику, где авто влетело под DAF с полуприцепом.
Водитель Volkswagen Passat и двое его пассажиров – 21-летний парень и 16-летняя девушка, все жители Коростышева, – от полученных травм погибли на месте происшествия. Третьего – 21-летнего пассажира этого же авто с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
"У травмированного по результатам медицинского обследования зафиксировано состояние алкогольного опьянения в 1,99 промилле. Определение состояния, в котором находились погибшие водитель и пассажиры Volkswagen, продолжается", – отмечается в сообщении.
Другие участники аварии – водитель и пассажир Chevrolet и водитель грузовика – предварительно, не пострадали. Их автомобили получили механические повреждения.
Обстоятельства и причины, которые привели к трагическому ДТП, полицейские устанавливают в рамках начатого уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.
Ранее "Страна" рассказывала, как в Житомире пьяный водитель протаранил другое авто, пригрозил копам гранатой и сам подорвался на ней.
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