Народный депутат "Слуги народа" Александр Качура заявил, что внеочередное заседание Верховной Рады запланировано на пятницу, 26 марта, в то время ранее во фракции говорили, что дата еще не определена.

Об этом написал Качура в своем Telegram-канале в понедельник, 22 марта.

"Предварительно внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу (26.03). Повестка дня будет позднее. Но я буду предлагать также включить вопросы о тарифах, ФОПах и доступной растаможке авто", - сообщил он.

Напомним, фракция "Слуги народа" решила собрать внеочередное заседание Рады в связи с погромом на Банковой, который устроили сторонники радикала Сергея Стерненко.

Как стало известно позже, в "слуге народа" возникли проблемы с созывом заседания Рады для осуждения погрома Офиса президента так, как спикер парламента Дмитрий Разумков находится с визитом в Брюсселе.