Эксперты ВОЗ, изучавшие происхождение коронавируса, отказались от одной из ключевых версий его распространения. Они исключили предположение о возможности лабораторной утечки.

Об этом сообщил в интервью Global Times руководитель группы китайских специалистов, работавшей с миссией ВОЗ в Ухане, Лян Ваньнянь.

Как объяснил китайский эксперт, к версии ученые вернутся, только если появятся новые доказательства.

Ваньнянь сказал, что официальный отчет с результатами работы миссии ВОЗ еще не опубликован, но раскрытые им сведения получены путем достижения консенсуса между китайскими и иностранными учеными.

Он добавил, что задержка с публикацией документа не связана с якобы существовавшими разногласиями между экспертами.

"Мы хотим представить полный, точный и научный отчет высочайшего уровня, поэтому этот процесс займет некоторое время", - объяснил специалист.

Ранее экспертная группа ВОЗ по результатам расследования в Ухане выдвинула четыре гипотезы попадания коронавируса к человеку: от животного, промежуточного звена, замороженных продуктов, а также из-за утечки в лаборатории.

Как писала "Страна", ВОЗ обещала опубликовать отчет от расследовании 15 марта, но этого так и не произошло.