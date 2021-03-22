Глава Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак в ходе встречи с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза в Украине прокомментировал позицию президента Владимира Зеленского относительно погромов на Банковой сторонниками радикала Сергея Стренко.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

По мнению главы государства, как заявил Ермак, все украинцы имеют право на мирные акции, но то, что произошло возле здания Офиса президента, не является мирным протестом.

"Люди, которые пришли на улицу Банковую, были настроены на провокацию конфликта. То, что происходило в субботу (20 марта - Ред.), является абсолютно недопустимым для демократического государства, которое находится в состоянии войны и очень дорогой ценой завоевала свое право на свободу и независимость", - сказал Ермак.

Напомним, 20 марта сторонники Сергея Стерненко, который получил срок за похищение и пытки в Одессе, провели акцию протеста под Офис президента. В ходе митинга активисты разрисовали стены не только надписями и аббревиатурами, но и оставили после себя символ нацистской свастики.

"Страна" подробно разбиралась, как и почему сторонники Стерненко напали на Офис президента и приводила главные выводы из произошедшего.