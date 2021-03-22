В Великобритании опубликован Комплексный обзор оборонной и внешней политики страны до 2030 года.

В нем главной прямой угрозой безопасности страны названа Россия. А в связанной с документом стратегии модернизации вооруженных сил Соединенного Королевства говорится, что его силы активизируются в Черном море.

Публикации обзора в Великобритании ждали больше года.

Еще в декабре 2019 года премьер-министр Борис Джонсон объявил, что межведомственная и экспертная комиссия скоро представит свое видение внешней и оборонной политики королевства. Но в итоге подготовка обзора затянулась из-за пандемии коронавируса.

При подготовке документа была проведена самая масштабная ревизия внешнеполитических приоритетов королевства за последние десятилетия. Хотя некоторые направления политики остались неизменны.

Так, в обзоре отмечено, что Россия "продолжает оставаться наиболее острой прямой угрозой для Британии", и очевидно и дальше будет активно отстаивать свои интересы в соседних европейских странах. Россию рядом с Ираном и Северной Кореей вспоминают как страны, чья оппортунистическая политика является одним из ключевых факторов ухудшения ситуации безопасности в мире и ослабление международного порядка.

"Мы будем придерживаться международных норм и правил и привлекать Россию к ответственности за их нарушение, сотрудничая с международными партнерами - как после атаки в Солсбери. Мы также будем поддерживать другие страны Восточной Европы и более широкого региона для развития их устойчивости к угрозам, включая Украину, где мы продолжим помогать с развитием способностей ее Вооруженных сил", - говорится в тексте.

В стратегии же модернизации вооруженных сил Британии сказано, что она намерена активизироваться в Черном море и на Балтике.

"Мы расширим наше присутствие в черноморском регионе, на Крайнем Севере, на Балтике и в Западных Балканах (где мы реализуем новую региональную инициативу по подготовке войск союзников). Присутствие будет построено в рамках многосторонних групп", - написано в документе.

Великобритания планирует совместно с союзниками НАТО обеспечивать ответ на такие угрозы, сочетая свои военные, дипломатические и контрразведывательные инструменты для поддержки коллективной безопасности.

Главным союзником Лондона определены США.

Ранее "Страна" рассказывала о соглашениях между Британией и Украиной, о которых осенью договорились Владимир Зеленский и украинская делегация в Лондоне.

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