Индия заключила контакт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на изготовление "Спутника V", и станет его крупнейшим производителем.

Об этом заявили в пресс-службе РФПИ, в индийской компании Virchow Biotech и Владимир Путин на онлайн-совещании с российскими учеными.

Россия подписала соглашение с индийской фармацевтической компанией Virchow Biotech. В контракте указывается, что индийцы будут ежегодно производить около 200 миллионов человекодоз для международных российских поставок.

Первый заграничный транш "Спутника V", который готова выпустить индийская компания, будет включать в себя инъекции для 100 миллионов человек.

Указывается, что на днях в Индии завершилась третья фаза клинических испытаний "Спутника V". Эту вакцину там планируют делать и для своих граждан. Прогнозируется, что на внутреннем индийском рынке препарат будет доступен с апреля.

По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Индия станет одним из ключевых производителей вакцины и в итоге будет выпускать столько же доз, сколько и Россия.

Владимир Путин сообщил, что на сегодня заключены контакты с заграничными компаниями на производство 700 миллионов человекодоз "Спутника V" в год.

Напомним, Индия поставляет в Украину препарат CoviShield. Он производится в Serum Institute of India по лицензии британской AstraZeneka. В самой стране одобрены к экстренному применению CoviShield и отечественной Covaxin.

Индия находится в числе мировых по вакцинации в абсолютных числах. Там прививки получили более 45 миллионов человек, в среднем делается по 2,2 миллиона уколов в день. Общее население - 1,4 миллиарда.