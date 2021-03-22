В понедельник, 22 марта, в китайском городе Гуанчжоу смертник устроил взрыв в здании местной власти. В результате погибли пять человек (включая вероятного виновника), еще столько же получили ранения.

Об этом сообщает издание China Daily.

По информации местных правоохранителей, подозреваемый в организации взрыва - 59-летний выходец из района Панью по фамилии Ху. Мужчина якобы пронес в здание бомбу и активировал ее утром в понедельник, 22 марта.

Всех пострадавших доставили в больницу, а полиция расследует теракт.

На видео, которое публикует в Youtube местные пользователи социальных сетей, видно, что взрыв привел к существенным разрушениям в помещении. На стенах - брызги крови, а на полу разбросанные вещи и тела людей.

Ранее мы рассказывали, как недавно в Афганистане произошли теракт и катастрофа, которые забрали в общей сложности жизни по меньшей мере 15 человек.

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