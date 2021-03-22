В сети появились видео сильнейшего за последние 50 лет наводнения в Австралии. Стихийное бедствие привело к разрушению нескольких районов, в результате чего 18 тысяч человек покинули свои дома.

Видео последствий наводнения появились в соцсетях в понедельник, 22 марта.

На кадрах запечатлено, как дома плывут по реке из-за наводнения. На другом видео виден оползень, вода не прекращает заливать все вокруг.

"Около 15 тыс. человек эвакуированы из домов в регионе Побережье Мид-Норт из городов, и еще 3 тыс. человек - из западных районов Сиднея, находящихся в поймах рек Непин и Хоксбери", - сообщила премьер-министр штата Новый Южный Уэльс Глэдис Береджиклян.

Напомним, наводнение в Австрии началось 21 марта. В то же время метеорологи ожидают, что ливень будет продолжаться еще несколько дней.

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Также рассказывали, что в Японии из-за наводнения погибли 16 человек, около 20 были госпитализированы.