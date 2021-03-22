Во всемирный день воды, который отмечают 22 марта, в Минздраве напомнили украинцам о ее пользе.

Медики настаивают, что вода - один из немногих доступных способов улучшить свое здоровье и настроение.

"Простая чистая питьевая вода переносит питательные вещества и кислород к клеткам человека, обеспечивает амортизацию суставов, помогает пищеварению. Поэтому так важно позаботиться о нормальной гидратации организма", - говорится в сообщении.

Признаки того, что вы пьете недостаточно воды:

ощущение слабости

головокружение

сухость во рту

темная моча

головная боль

При этом в Минздраве называют мифом важность потребления ежедневно 8 стаканов или 2,5 литров воды - это не подтверждено ни одним исследованием.

"Потребность в воде каждого человека индивидуальна. А главная подсказка о ее недостатке - ваша жажда. Как только чувствуете потребность пить, удовлетворите ее. Конечно, многим больше нравится пить сладкие напитки, чай, кофе или компот. Но именно чистая вода является основой пополнения водного баланса организма", - говорится в сообщении.

Чтобы потребления воды сделать полезной привычкой медики рекомендуют всегда держать при себе бутылку с водой, пить больше воды после физических нагрузок или в жару. Также можно разнообразить вкус воды лимоном, ягодами или мятой.





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