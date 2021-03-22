Заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что дата внеочередного заседания Верховной Рады пока не определена.

Об этом парламентарий сообщила "Стране".

"Постановление только сегодня зарегистрировали. Но кроме него и отчета правоохранителей стоит рассмотреть еще законопроекты. Соответственно, надо подготовить этот пакет. Возможно, Кабмин успеет с изменениями в бюджет или законопроектами для поддержки предпринимателей во время локдауна", - сказала Кравчук.

Также она добавила, что подписные листы еще не получены.

"Дмитрий Разумков тем временем находится до среды в командировке - подписные еще не получили и сбор подписей не начался. На это уйдет некоторое время, потому что многие нардепы на округах", - отметила Кравчук.

Как писала "Страна", 21 марта "слуги" решили собрать внеочередное заседание Рады в связи с погромом на Банковой.

В понедельник фракция подготовила проект осуждения погрома Офиса президента.

Однако у "слуг народа" возникли проблемы с созывом заседания парламента для осуждения погрома.