Командировка Разумкова затормозила созыв заседания Рады за погром на Банковой
Заместитель главы фракции "Слуги народа" Евгения Кравчук заявила, что дата внеочередного заседания Верховной Рады пока не определена.
Об этом парламентарий сообщила "Стране".
"Постановление только сегодня зарегистрировали. Но кроме него и отчета правоохранителей стоит рассмотреть еще законопроекты. Соответственно, надо подготовить этот пакет. Возможно, Кабмин успеет с изменениями в бюджет или законопроектами для поддержки предпринимателей во время локдауна", - сказала Кравчук.
Также она добавила, что подписные листы еще не получены.
"Дмитрий Разумков тем временем находится до среды в командировке - подписные еще не получили и сбор подписей не начался. На это уйдет некоторое время, потому что многие нардепы на округах", - отметила Кравчук.
Как писала "Страна", 21 марта "слуги" решили собрать внеочередное заседание Рады в связи с погромом на Банковой.
В понедельник фракция подготовила проект осуждения погрома Офиса президента.
Однако у "слуг народа" возникли проблемы с созывом заседания парламента для осуждения погрома.