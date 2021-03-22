В МОЗ назвали украинцам 15 видов рака, к которым могут привести активное и пассивное курение
Не менее 15 видов рака вызывает сигаретный дым и это касается не только активных, но и пассивных курильщиков. Дым, который вдыхается и дым, который выдыхается имеет те же вредные вещества и такое же пагубное влияние. Об этом сообщает Центр общественного здоровья.
По данным медиков, входящие в состав сигарет канцерогены приводят к повреждению или изменению ДНК клетки и ослаблению иммунитета. Исследование четко связали повреждения клеток с влиянием сигаретного дыма на появление онкологического заболевания.
Виды рака, которые могут возникать из-за курения:
- рак легких
- рак ротовой полости, гортани или носоглотки
- рак пищевода
- рак мочевого пузыря, почек и мочеточника;
- рак желудка, поджелудочной железы или печени
- рак шейки матки и яичника;
- рак кишечника (колоректальный рак)
- острый миелоидный лейкоз.
Медики считают, что лучшее, что мы можем сделать для нашего организма - отказаться от курения. Уже через 12 часов после последней выкуренной сигареты организм начинает восстанавливаться и риск заболеть раком снижается.
Ранее "Страна" писала о том, что медики напомнили украинцам о вреде пассивного курения.
Также мы сообщали, что вице-спикер Стефанчук предложил запретить курение айкосов в Раде.