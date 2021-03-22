Сеть "Спортлайф", которая недавно сообщала, что несмотря на карантин ее клубы будут работать в обычном режиме, кроме бассейнов, изменила решение. С 23 марта заведения сети в Киеве и Одессе закрываются.

Объявление об этом появилось на сайте сети.

"Выполняя постановление Кабинета министров Украины №1236 от 09.12.2020 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2", учитывая протокол внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций №11 от 20.03.2021, сеть ФК Sport Life вынуждена ограничить доступ клиентов в фитнес-клубы в г. Киеве и в г. Одессе, начиная с 00:00 вторника (23.03.2021)", - сказано в объявлении.

О возобновлении работы сеть пообещала сообщить дополнительно. Также в "Спортлайфе" добавили, что отделы по работе с клиентами во всех клубах работают в обычном режиме.

К слову, в Киевской области в клубах с 21 марта закрыли бассейны, а тренажерные залы пока работают в обычном режиме.

Ранее "Страна" сообщала, что в попавшем в красную зону карантина Киеве не будут останавливать работу общественного транспорта.

Мы также писали, что с 24 марта в Киевской и Сумской областях будут введены ограничения красной зоны адаптивного карантина.