Наибольшее количество мигрантов, прибывших в прошлом году в Чехию, составили украинцы - 16 тысяч человек из около 56 тысяч въехавших в страну.

Об этом свидетельствуют данные Чешского статистического управления, обнародованные в понедельник, 22 марта.

"Население Чехии выросло на 7,8 тысячи человек в течение 2020 года. С начальных 10,69 миллиона до окончательных 10,7 миллиона. Прирост населения был на 36,3 тысячи ниже, чем годом ранее", - сообщает управление.

Численность населения возросла, в основном, благодаря иностранной миграции.

В течении года в Чехию иммигрировало 55,7 тысяч человек. При этом в стране больше всего выросло число граждан Украины (16 тысяч), Словакии (три тысячи) и России (2,3 тыс.).

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