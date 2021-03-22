После погрома у офиса президента, который устроили в поддержку радикала Сергея Стерненко, единственным задержанным оказался Владислав Стафийчук - добробатовец с позывным "Змей" и одновременно писатель, известный как Влад Сорд.

Полиция инкриминирует ему хулиганство с использованием оружия - после того, как он разбил стекла на входных дверях в ОП. Меру пресечения будут избирать 23 марта.

Разбирались, чем известен задержанный после погрома на Банковой Влад Сорд.

За что задержали и в чем обвиняют Сорда

20 марта в ходе протестов возле здания Офиса президента в поддержку радикала Сергея Стерненко активисты разрисовали стены надписями и аббревиатурами, оставили после себя символ нацистской свастики, а также разбили стекло на входных дверях.

После погрома Офиса президента полиция открыла уголовное дело. Был задержан один человек, который разбил стекло на входных дверях на Банковой. В сети появилось видео этого момента.

На нем мужчина в очках и кепке разбивает стекло каким-то предметом, который он сжимает в руке. К нему подходит один из протестующих и уводит его в сторону. Несколько стекол уже были разбиты.

В полиции сообщили, что задержанным (единственным после погрома - Ред.) оказался уроженец Винницкой области 1995 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконное обращение и хранение оружия и боеприпасов.

Позже выяснилось, что это Владислав Стафийчук, известный, как Влад Сорд. Ему вручили сообщение о подозрении в совершении хулиганства с использованием оружия.

Избирать меру пресечения будут 23 марта. Прокуратура будет ходатайствовать о круглосуточном домашнем аресте. Защита попросит личного обязательства.

Изначально некоторые радикалы заявили, что окна в ОП мог разбить полицейский провокатор, а не кто-то из протестующих. Потом стали распространять версию, что из-за петард у Сорда обострился пост-травматический синдром (ПТСР) - травма полученная во время боевых действий.

Тем не менее на видео видно, что разбивая стекла, он использовал какой-то предмет, который, вероятнее всего, принес с собой заранее.

Из Крыма на Майдан и Донбасс. Кто такой Влад Сорд

Влад Сорд родился в Винницкой области. В интервью он рассказывал, что в 16 лет сбежал из дома в Крым. В Симферополе он поступил в филиал Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого. Учился хорошо, получал президентскую стипендию.

По его словам, в 20 лет купил себе квартиру в Симферополе, практиковался в Верховной Раде Крыма. На последнем курсе университета, в ноябре 2013-го года, поехал в Киев, где начинался Майдан. На момент протестов он уже входил в "Черный комитет", который позже влился в "Правый сектор".

"Знаете, я всю жизнь знал, что будет революция, война, было такое ощущение. Но не знал, в каком порядке это будет. И вот избили студентов, из всех источников начинает поступать различная информация. В какой-то момент мы с другом решили, что надо поехать и узнать правду" - рассказывал Сорд в интервью "Укринформу".

Он остался на Майдане, вступил в "Правый сектор". Летом с составе добровольческого батальона "ПС" отправился на Донбасс, там служил артиллеристом. В Иловайске был травмирован во время обстрела. Это произошло перед "котлом".

Его вывезли в больницу в Днепре. По словам Влада Сорда, находясь в больнице, он узнал, что есть вероятность того, что он не сможет ходить из-за травмы позвоночника. Тогда он попросил соседей по палате выйти, если он решит подорвать себя гранатой, которая была у него с собой рюкзаке. Однако через три месяца он встал на ноги.

Спустя время он вернулся на фронт - в Пески под Донецком. Вместе с другими 30-35 добровольцами вышел из "Правого сектора" в отряд "Мстители имени Сергея Табалы" в честь погибшего в донецком аэропорту "киборга".

Влад Сорд (слева) с флагом "Правого сектора"

Сорд рассказывал, что однажды его отряд участвовал в боевых действиях во время режима прекращения огня.

"Это уничтожение вражеского блокпоста завершилось для нас плохо - приехало ОБСЕ, военное командование - и начали визжать: "Кто это сделал?!" Типа же перемирие было. Но нас с того блокпоста обстреливали боевики... После этого нас, все добровольческие подразделения, приказали вывести оттуда. Там только вооруженные силы наши остались" - вспоминал Сорд.

После этого он вступил в ряды 93-й бригады ВСУ.

Стал ее пресс-секретарем, выпустил сборник стихов, один из которых стал гимном бригады, его исполнила группа "Тень солнца".

В 2018 году закончился его контракт с ВСУ. В зоне АТО Сорд провел четыре с половиной года. Когда он вернулся на гражданку, сначала встал на учет в центр занятости, волонтерил в организации "Ветеранское братство".

Вместе с женой (Сорд женился во время АТО) основал ветеранское издательство "Дiм химер", там он публикует свои и чужие произведения. В частности, там вышла его книга "Безодня" - сборник милитари-ужастиков по мотивам пребывания на шахте "Бутовка" на северной окраине Донецка.

Сорд продолжает писать стихи, прозу, издавать книги.

Судя по фото и постам в соцсети Сорд был связан с "Демократичной сокирой", которую относят к сфере влияния Петра Порошенко.

Влад Сорд (крайний справа), соучредитель Демсокиры Виктор Трегубов (крайний слева)

Его издательство "Дiм химер" поддерживало радикала Сергея Стерненко, которого суд признал виновным в похищении и пытках и подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.

Акция в поддержку Антоненко и Стерненко в издательстве Сорда

10% от продаж книг пообещали перечислить семье Антоненко. Кроме того, Влад Сорд участвовал в акциях в поддержку Стерненко, Антоненко, Кузьменко и Дугарь.