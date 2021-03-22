С четверга, 24 марта в Киевской и Сумской области будут введены ограничения "красной" зоны адаптивного карантина.

Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС), сообщил Министр Кабинета министров Олег Немчинов в своем Телеграм-канале.

"Государственная комиссия решила установить: с 00.00 24 марта 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения Covid-19 на территории Киевской и Сумской областей и применить на территории Киевской и Сумской областей ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.

Напомним, 21 марта Минздрав включил Киевскую область в красную зону карантина, а 22-го внес туда и Сумскую область.

Кроме того, в Украине складывается угрожающая ситуация с госпитализациями по коронавирусу. О переполненных больницах говорят уже на юго-восточной Украине, где ситуация раньше была лучше, чем на западе. В целом же за неделю число "красных" регионов увеличилось в два раза. "Страна" разобралась подробно, как ухудшается ситуация с Covid-19 в нашей стране.