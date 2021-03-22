Осужденный на 7 лет за похищение и пытки человека радикал Сергей Стерненко написал послание из СИЗО к своим сторонникам. В нем он призвал президента Украины начать в диалог с его сторонниками, которые на протестах требуют "освобождения политзаключенных".

Полный текст письма зачитал на YouTube-канале Стерненко член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский.

Радикал начал письмо с сообщения, что пишет из камеры, стены которой не обрисованы, намекая на изуродованный граффити фасад Офиса президента. Затем он сказал, что в СИЗО ему исполнилось 26 лет и поблагодарил сторонников за "самый крутой подарок" - их неравнодушие.

Покритиковав власть за то, что она не слышит его и единомышленников, он обратился к президенту Украины.

"Призываю Зеленского немедленно начать диалог, вылезти из теплой ванны и действовать как гарант конституционных прав и свобод, а не прятаться от ответственности. Если же президент и в дальнейшем будет игнорировать этот кризис, который создала его команда, если он и дальше будет противостоять народу, тогда действительно от президента будет толку не больше, чем от его таблички", - написал Стерненко.

Он добавил, что в росте протестных настроений виноваты не протестующие, а руководство государства.

"Люди не могут и не будут вечно терпеть произвол и отсутствие диалога во время протестов. Поэтому в росте решительных протестных настроений виноваты не те, кто вчера реагировал на несправедливость. Виноваты те, кто эту несправедливость породил", - считает радикал.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, как прошла акция сторонников Стерненко 20 марта.

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