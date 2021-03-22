Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп снова раскритиковал политику нынешнего американского лидера в отношении мигрантов. Экс-глава государства считает, что действия администрации Джо Байдена приведут к тому, что в США проникнут миллионы нелегальных мигрантов, а это создает опасность для существования страны.

Об этом сообщает Fox News.

"Люди просто проникают в нашу страну, они уничтожат нашу страну. Нельзя принять миллионы. Здесь будут миллионы людей, пока этот беспорядок не прекратится", - сказал Трамп.

Он также предположил, что министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас будет вынужден уйти в отставку из-за кризиса, связанного с притоком нелегальных мигрантов.

В издании говорится, что Майоркас ранее предупредил о том, что Соединенным Штатам следует готовиться к прибытию в страну рекордного за последние 20 лет числа незаконных мигрантов из Латинской Америки.

Напомним, 20 января после церемонии инаугурации избранный американский президент Джо Байден остановил своим указом строительство стены на границе Соединенных Штатов с Мексикой. Ранее обещание возвести стену было ключевым для кампании Дональда Трампа. Бывший президент обещал построить от 720 до 800 километров стены, из них по состоянию на 5 января было возведено 727 километров. При этом Байден дал понять, что не будет сносить уже построенное.

Также мы рассказывали, что Администрация Байдена остановила депортацию нелегальных мигрантов на 100 дней (до 1 мая 2021 года).