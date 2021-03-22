Нардеп от партии "Голос" Ярослав Юрчишин, который участвовал в акции протеста под Офисом президента Украины в поддержку радикала Сергея Стерненко, а потом поддержал погром, заявил, что политсовет хочет исключить его из партии.

Об этом он написал в комментариях под постом главы фракции "Голос" Ярослава Железняка.

"Вандализм это всегда плохо. И оправдания здесь нет. Логики делать такие действия тоже", - написал Железняк, осуждая погром на Банковой.

В комментариях у автора поста попросили объявить актуальный состав фракции "Голос" из-за возможных полярных мнений партийцев. Тут в комментарии включился Ярослав Юрчишин и анонсировал скорую "чистку" во фракции.

"Мне сообщили об исключении из партии. Люди, которых пригласили, когда я вместе с другими ее создавал. Их тоже исключают. Все по уставу", - написал в другом комментарии Юрчишин.

По его словам, официальной причиной исключения является голосование в Раде, а не участие в акции протеста под Офисом президента.

"У меня доказательство - протокол политсовета. Но не за акцию под ОП. За голосование в Раде", - добавил нардеп.

Ранее "Страна" писала о том, что свастику, оставленную сторонниками Стерненко на Офисе Зеленского, стер кандидат в нардепы от "Голоса".

Также мы сообщали, что в Офисе президента начали отмывать разрисованный сторонниками Стерненко фасад.