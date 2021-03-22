Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко назвал участников беспорядков 20 марта у Офиса президента неонацистами. Он заявил, что за погром ответят все виновные, а не только один задержанный по горячим следам.

Об этом чиновник заявил в эфире телеканала "Украина 24" 22 марта.

Геращенко охарактеризовал субботние события возле Офиса президента "вакханалией насилия", добавив, что "это был определенный рубикон".

"Возможно, обществу нужно было увидеть, кто такие друзья Стерненко. Это маргинальные круги, люди, которые являются профашистскими. Видите надписи ACAB? Это лозунг, который используют неонацисты по всему миру. Друзья Стерненко - это неонацисты, которые наносят такие надписи - "All Cops Are Bastards" ("Все полицейские ублюдки"). Это неонацистская скинхедовская надпись. Вот вам понимание, кто такой Стерненко и его друзья: нацисты и скинхеды", - сказал замминистра.

По его словам, участники акции в поддержку Стерненко намеренно пытались спровоцировать полицию на силовые действия, чтобы пролилась кровь.

"Сегодня мы прекрасно понимали, что заказчики данной провокации ожидали, что выйдет полиция и в ответ на провокацию будет применять силу. Те, которым оплачено силовое участие в данной акции, будут нападать на полицейских, создавая соответствующую картинку. Главная задача была - не допустить кровопролития под картинку, чтобы не было обвинения президента, власти в том, что она использует силу против мирных митингующих", - подчеркнул Геращенко.

На вопрос, почему подозрение пока объявлено только одному участнику беспорядков, заместитель Авакова пообещал новые подозрения.

"Это первый человек, но там будут и другие подозреваемые. Вы увидите заявления в Офисе национальной полиции уже сегодня. Наши следователи всю ночь работали и весь день вчерашний и сегодня работают, чтобы собрать доказательства, просматривают сотни часов видеоматериалов СМИ и оперативных съемок, которые у нас есть. Будет не одно подозрение, будут и другие... У нас полностью собрана информация о тех лицах, которые призывали к тому, чтобы было насилие, к тем лицам, которые это реализовывали, и каждый будет отвечать... К тому же, лицам, которые поджигали табличку, поджигали двери, разбивали окна, будут предъявлены также гражданские иски по компенсации нанесенного ущерба", - пообещал Геращенко.

Как писала "Страна", единственный задержанный за погром - это Влад Сорд. Печерский суд назначил на завтра избрание ему меры пресечения за разбитые стекла в здании Офиса президента.

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