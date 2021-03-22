Во вторник, 23 марта, всю территорию Украины накроет дождем и мокрым снегом. Уже ближайшей ночью в юго-восточной части страны и в Одесской области ожидается умеренный мокрый снег и дождь, на остальной территории без осадков. А в дневные часы небольшие осадки распространятся по всей Украине. На большей части страны ветер северно-западный 5-12 м/с, на юге и юго-востоке - северный - 5-12 м/с, на востоке - северно-восточный 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью 0-6 градусов ниже ноля, в Карпатах до -7-12. Днем ожидается от 0 до +7 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что в Украину идет потепление до +14 и публиковала прогноз погоды до конца апреля.

Также мы сообщали, что центральную часть США парализовало из-за снежной бури.