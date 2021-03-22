Министерство культуры и информационной политики Украины включило в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, создателя известных мемов, автора Youtube-канала Druzhko Show, бывшего ведущего телепрограммы "Необъяснимо, но факт" Сергея Дружко.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своем сайте.

На данный момент, в перечне лиц, создающих угрозу нацбезопасности, находится 179 человек.

Сергей Дружко - ведущий мистической передачи "Необъяснимо, но факт". Он запомнился своим уникальным стилем и эпичными фразами. Обычно он появлялся в кадре с невозмутимым лицом и делился переживаниями по поводу сюжета. Фраза "Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду" стала одним из первых известных его мемов.

Также пользователи соцсетей создавали коллажи с мемами Дружко.

Несколько лет назад Дружко плотно ушел в российский Youtube, где стал ведущим программы о мемах.

Напомним, недавно мы рассказывали, что Минкульт включил перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности пять российских звезд эстрады, среди которых бывший участник группы "Чай вдвоем" Денис Клявер.

А ранее в Украине признали угрозой нацбезопасности исполнителя песни "Скрипка-лиса".

Кроме того, сегодня стало известно, что прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов, которые принимали участие в концерте по случаю открытия Крымского моста. В этот перечень вошли Григорий Лепс, Пелагея, Александр Маршал, Денис Майданов, Ольга Кормухина и другие.