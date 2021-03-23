Пока в Украине остро не хватает врачей для лечения ковида, отечественные медики продолжают массово выезжать в Польшу, где получают в разы больше.

После того как пару месяцев назад польское правительство упростило процедуру трудоустройства зарубежных докторов и повысило им зарплаты, из Украины начался повальный отток медработников.

Узнавали, как и на какие условия уезжают украинские врачи в Польшу.

Десятки тысяч уже уехали

Эпидемия - на пике, а в крупных городах некому лечить людей. На это только за последние дни пожаловались мэр Львова Андрей Садовой и мэр Одессы Геннадий Труханов.

Труханов в интервью "Стране" рассказал, что миграция врачей в Польшу - огромная проблема для Одессы на фоне всплеска заболеваемости коронавирусом.

"Недавно мы в Одессе открыли ПЦР-лабораторию, обучили лаборантов. А сейчас два лаборанта уезжают в Польшу. После того, как научились работать. Медсестры, кого не держат здесь дети, семья, - тоже уезжают. Там платят в два-три раза больше, другие условия. По слухам, если к ним приезжает медработник, рабочую визу оформляют за день. У нас не хватает реаниматологов, анестезиологов, которые могут подключать ИВЛ. Люди устали. А теперь мы еще и вводим локдаун. Кто уколы завтра будет делать?!" - возмущался мэр Одессы в интервью "Стране".

С начала прошлого года из Украины, по данным Центра Разумкова, выехали более 66 тысяч врачей и медицинских работников. При этом, по данным Минздрава, по состоянию на 1 января на Украине не хватает 33 707 врачей и более 35 тысяч специалистов среднего медперсонала.

Отток врачей усилился после того, как из-за эпидемии польские власти упростили трудоустройство медиков из-за пределов Евросоюза.

Сенат Польши еще осенью принял соответствующую поправку в закон по борьбе с COVID-19, или так называемый ковидный акт, а зимой он вступил в действие.

Этим документом отменяется обязательная нострификация (подтверждение) дипломов украинских и белорусских врачей.

По этой же поправке докторам, которые лечат "ковид", вдвое подняли зарплаты. Вместе с надбавками выходит около 12-15 тысяч злотых (около 100 тысяч гривен).

Томаш Богдевич, генеральный директор агентства по международному трудоустройству Gremi Personal, рассказал "Стране" о ситуации с украинскими врачами в Польше.

"В Польше не хватает около 68 тысяч врачей. В медицине очень много вакансий. В первую очередь больницам нужны анестезиологи, хирурги, инфекционисты, медики на скорую помощь и медперсонал в "ковидные" больницы. Польские больницы уже начали трудоустраивать украинских врачей по упрощенной процедуре. Зарплата для врачей в Польше определяется специализацией, стажем работы и количеством дополнительно оплачиваемых смен, которые могут составлять 5-20% от вознаграждения. Врач может работать полный рабочий день или по контракту - тогда он получает почасовую оплату. На данный момент минимальная зарплата для врача-специалиста составляет 6 тысяч 750 злотых (около 52 тысяч гривен). У медсестер - почти 5 тысяч злотых брутто (около 38 тысяч гривен.) Например, сейчас можно найти работу семейным доктором со ставкой 140 злотых в час и, таким образом, работая 5 дней в неделю по 5 часов, он может заработать 14 тысяч злотых (около 108 тысяч гривен). Или работу онколога с зарплатой 30 тысяч злотых в месяц (160 тысяч гривен). В среднем врач может заработать около 14 тысяч злотых (около 108 тысяч гривен), а медсестра около 7 тысяч злотых (50 тысяч гривен) Специалистам, которые работают в ковидных больницах предлагают зарплату 12-15 тысяч злотых и выше (86-108 тысяч гривен)", - рассказал "Стране" Богдевич.

Украинским врачам в Польше вручают такие корочки, дающие право на врачебную практику

"У нас даже бинтов нет, а у поляков все современное"

Сами врачи признаются, что в Польше их привлекает не только лучшая зарплата.

Львовский хирург Тарас Кузык уехал в Польшу в феврале, и работает в больнице в Лодзе.

"Условия лучше, обеспечение лучше даже в районных больницах. А не то, как у нас, - закрывают районки после реформы Супрун и даже бинтов порой нет. В Украине в больницах - полная разруха и ад. В Польше есть и современное оборудование, и все необходимые медикаменты. И с такими зарплатами и взяток брать не приходится. А у нас врачи с 9-15 тысячами зарплаты, конечно, вынуждены брать сверху", - говорит нам Кузык.

Гинеколог Оксана Федив из Закарпатья уехала в Польшу еще до упрощения процедуры трудоустройства.

"Год назад я начала подтверждать свой диплом, а это долгая история года на два. И тут все упростили, и я сразу нашла работу в Гданьске. Еще студенткой я знала, что уеду из Украины. У нас очень тяжело устроиться в хорошую больницу, открыть собственный кабинет у меня нет возможностей. В идеале хотела бы выехать в Германию или Швецию, но там очень тяжело и долго подтверждать диплом, а устроиться - еще сложнее. Поэтому пока Польша, а там видно будет. Польский я знаю отлично, с коллегами отношения ровные, пациенты не жалуются, во всяком случае я не чувствую, чтобы ко мне относились иначе", - сказала нам Федив.