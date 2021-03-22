В течение первого месяца 2021 года в Украине умерли 57 721 человек. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Также специалисты конкретизировали причины смерти украинцев. В частности, в январе от Covid-19 умерло 3 922 украинцев, а грипп и пневмония стали причиной смерти 1 499 человек.

Инфекционные и паразитарные болезни убили 539 человек, среди них туберкулез - 247, а СПИД - 191. Злокачественные новообразования (рак) стали причиной смерти 6 063 граждан.

Наиболее частой причиной смерти стали болезни системы кровообращения - от них умерли 37 618 украинцев, в том числе от ишемической болезни сердца - 26 360 человек.

Болезни органов пищеварения стали причиной смерти 2 220 человек. А 2 526 украинцев погибли от внешних причин: транспортные несчастные случаи - 318 граждан, утопление - 64, гибель на пожаре - 155, случайное отравление (кроме алкоголя) - 175, отравление алкоголем - 219, самоубийства - 433, умышленные убийства - 143.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве третий день подряд растет смертность от Covid-19.

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