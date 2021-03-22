В Николаеве, где с 24 марта по 4 апреля будет действовать жесткий карантин, вводится проезд в общественном транспорте по спецпропускам.

Соответствующее решение на заседании в понедельник, 22 марта, приняла Комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Николаева, сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Предприятиям, учреждениям и организациям необходимо обновить электронные пропуска для своих сотрудников. Для этого на сайте городского совета мы создали удобную в использовании электронную систему", - написал Сенкевич.

По его словам, пропуски, оформленные в 2020 году, не будут действовать. Каждому такому документу будет присвоен индивидуальный QR-код, а копия будет храниться в специальной базе на сайте. После регистрации пропуски будут высылаться на адрес электронной почты. Для проезда в транспорте их нужно будет носить с собой вместе с документами, удостоверяющими личность.

Напомним, со среды, 24 марта, в Николаеве запрещаются массовые мероприятия, прием посетителей в заведениях общепита и работа ТРЦ. На данный момент Николаевская область находится в "оранжевой" зоне адаптивного карантина.

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