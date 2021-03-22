В городе Мелитополь, который находится в Запорожской области, местные жители решили необычным способом наказать якобы вора. Они заставили мужчину умыться зеленкой и извиниться за то, что воровал.

Соответствующее видео публикует местный Telegram-канал.

На видео запечатлено, как, видимо, двое (один снимает, а второй подает вору зеленку) решили устроить "акт правосудия". Вероятный злоумышленник уточнил, зачем ему нужно умыться зеленой жидкостью). На что голос за кадром сказал: "Сережа (обращаясь к якобы вору - Ред.), я серьезно, ты сейчас тут умрешь (если не умоешься зеленкой - Ред.).

После этого мужчина умыл лицо зеленкой и извинился за воровство.

По информации другого местного Телеграм-канал, ранее местные жители неоднократно обращались в полицию по фактам краж мужчины, но никакого результата не получили, поэтому решили сами его проучить.

Ранее мы рассказывали, как в Каменском, Днепропетровской области, таксисты облили зеленкой клиента, который в течение дня несколько раз вызывал машины, а потом отказывался от заказа.

Также сообщали, как недавно в Одессе охранники обвинили покупателя в воровстве и заставили его умыться зеленкой.