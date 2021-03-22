Водитель маршрутного автобуса Остер-Чернигов умер прямо во время поездки. В это время в салоне находились пассажиры.

Об этом сообщает пресс-служба полиции региона.

"21 марта около 17 часов в полицию поступило сообщение о том, что 47-летний мужчина умер за рулем микроавтобуса... В салоне в это время находились пассажиры, а сам автобус съехал с дороги и врезался в шиферный забор. Пассажиры не пострадали", - говорится в сообщении.

В связи с данным фактом было открыто уголовное дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (с пометкой "естественная смерть").

Правоохранители выясняют обстоятельства смерти водителя и проводят всестороннюю проверку, в том числе - медицинских документов. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что в Днепре в час пик за рулем скончался водитель маршрутки с пассажирами.

Также мы писали, что в Киеве водитель такси умер за рулем, и машина вылетела на тротуар.