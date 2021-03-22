Хотя Европейский союз на данный момент не ведет переговоры с разработчиком российской вакцины от коронавируса "Спутник V", двери ЕС для этого препарата "не закрыты".

Об этом в ходе брифинга в Брюсселе заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер, передает "РИА Новости".

"Как вы знаете, наша позиция по вакцине "Спутник V" такова, что необходимо различать одобрение вакцины на европейском рынке и факт ее включения в портфель вакцин, по которым мы ведем переговоры на уровне ЕС. Еврокомиссия и государства члены не принимали решения о переговорах с производителями "Спутник V". Но двери не закрыты", - заявил он.

На данный момент "Спутник V" проходит процедуру постепенной экспертизы в европейском лекарственном регуляторе ЕМА.

В свою очередь канцлер Австрии Себастьян Курц недавно обратился к ЕМА с призывом как можно быстрее допустить российскую вакцину на рынок Евросоюза.

Ранее "Страна" разбиралась, могут ли в Евросоюзе утвердить российскую вакцину, от которой официально отказалась Украина, и когда это произойдет.