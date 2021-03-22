Общественный транспорт в Киеве будет работать, но с соблюдением строгих санитарных норм.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определены в регистрационных документах на такое транспортное средство.

Городские власти призывают пассажиров соблюдать масочный режим и социальную дистанцию! Столица делает все, чтобы не допустить транспортного и экономического кризиса и коллапса медицинской системы", - говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что мартовская "красная зона" должна включать и запрет на общественный транспорт: на любые организованные перевозки, за исключением ведомственных и транзитных. Но позже в Киевсовете пообещали предоставить окончательное решение о работе общественного транспорта в Киеве во время карантинных ограничений в понедельник, 22 марта.

Впрочем, как писала "Страна", на ситуацию с транспортом в Киеве ограничения не сильно повлияли. Нормы по заполненности маршруток в понедельник утром практически не соблюдались.

Кроме того, в понедельник Кабмин передал полномочия об ограничении работы межобластного транспорта на места. Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области будут самостоятельно принимать решение об ограничениях для железной дороги и автоперевозок.