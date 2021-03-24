Сегодня наступает 12-й лунный день. Растущая Луна в созвездии Льва подарит благоприятный день для совершенствования. Сегодня показаны различные духовные практики, медитации и занятия йогой. Важно следить за своими мыслями и поступками.

Состояние тоски и скорби в этот день может говорить о том, что вы сошли со своего пути.

Астрологи выделяют три знака Зодиака, которым сегодня не рекомендуется впускать в свою жизнь негатив в любом его виде: не позволять концентрироваться на плохом, думать о неудачах, участвовать в споре, лениться и сквернословить. Желательно укротить гордыню и проявить твердость характера. Это касается Дев, Стрельцов и Рыб.

Девы (24.08 - 23.09)

Девы плохо переносят скуку. Очень часто ваше настроение зависит от того, насколько творческой является работа, которой вы занимаетесь. И если это нечто монотонное, не вызывающее в вас любопытства, вы теряете интерес. В этом случае результатов от вас можно вовсе не дождаться. Поэтому при любых признаках застоя не акцентируйте свое внимание на мрачных мыслях. Тренируйте свою внимательность и усидчивость. Как вариант, подойдет игра маджонг - сыграйте партию-другую, чтобы легче достигать своих целей и не поддаваться внешним раздражителям.

Стрельцы (23.11 - 21.12)

Стрельцов редко можно обвинить в нехватке здравых оптимистичных мыслей или неумении радоваться жизни, но иногда бывают дни, когда вы способны так накрутить себя, что ничего не в радость. Сегодня с дурными мыслями поможет справиться ваши духовные и моральные принципы, в которые вы верите всем сердцем. Звезды советуют при первом приступе лени или хандры заняться спортом. Пробежав круг-второй на стадионе или в парке вы поймете, что все не так уж плохо.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб мысли скорее не о плохом или хорошем, а о том, сколько времени они занимают. Иногда идеи, которые кажутся разумным и тщательно осознанными, оказываются лишь навязчивыми тревожными раздумьями, отнимающими массу времени. Вывести себя из таких состояний зацикленности можно, если проработать с психологом какой-то нерешенный вопрос или непройденный этап своей жизни. Непросто перестать думать о чем-то, но попробуйте отслеживать нежелательные паттерны мышления, практикуйте осознанность.

Астрологи советуют каждому знаку Зодиака попытаться отвлечь свое сознание от мыслей, переживаний и страхов. С этим можно справиться, если научиться делать себе и окружающим комплименты, чаще хвалить людей и себя, всегда говорить себе "Я могу", "Я справлюсь", позволять себе расслабляться (посетить салон красоты, бассейн, записаться на массаж, принять ванну с аромамаслами, отоспаться).

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