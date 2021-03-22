Больше половины опрошенных украинцев (51%) не доверяют ни одной из существующих вакцин и не планируют вакцинироваться. Несмотря на попытки властей популяризировать вакцинацию, за месяц количество противников вакцинации выросло на 7%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского института будущего.

Исследование показало, что:

половина опрошенных (51%) готовы отказаться от вакцинации не задумываясь;

еще 19% отложили бы решение на потом;

15% готовы сделать прививку с учетом страны ее происхождения;

только 10% сделают прививку несмотря ни на что;

и 5% готовы вакцинироваться, если это бесплатно.

"Мы можем констатировать резкий рост тех, кто не доверяет ни одной вакцине и не собирается вакцинироваться. Цифра категорически негативно настроенных к вакцинации со времени первой волны исследования (прошла месяц назад - Ред.) выросла на 7%", - сообщают социологи.

Низкий уровень доверия среди украинцев имеет единственная имеющаяся вакцина Covishield (3%), еще ниже у Sinovac (всего один процент). Относительно самое большое доверие украинцы испытывают к американо-немецкой Pfizer - 16% (было 18% при опросе месяц назад). На втором месте американская Moderna - 11% и с небольшой разницей российский Спутник V - 9% (при 12% месяц назад).

Опрос проводился с 3 по 13 марта методом face-to-face среди 2400 украинцев по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и ОРДЛО, при содействии "Нью имидж маркетинг групп". Статистическая погрешность исследования не превышает 2,05%.

Напомним, аналогичный опрос в прошлом месяце показал, что 44% украинцев без раздумий отказались бы от вакцинации от ковида, еще 21% - отложили бы решение.

Согласно опросу КМИС в начале марта, 60% украинцев были не готовы делать вакцину от коронавируса.