В Украине растет число противников вакцинации. Препарату Covishield доверяют всего 3% населения
Больше половины опрошенных украинцев (51%) не доверяют ни одной из существующих вакцин и не планируют вакцинироваться. Несмотря на попытки властей популяризировать вакцинацию, за месяц количество противников вакцинации выросло на 7%.
Об этом свидетельствуют результаты опроса Украинского института будущего.
Исследование показало, что:
- половина опрошенных (51%) готовы отказаться от вакцинации не задумываясь;
- еще 19% отложили бы решение на потом;
- 15% готовы сделать прививку с учетом страны ее происхождения;
- только 10% сделают прививку несмотря ни на что;
- и 5% готовы вакцинироваться, если это бесплатно.
"Мы можем констатировать резкий рост тех, кто не доверяет ни одной вакцине и не собирается вакцинироваться. Цифра категорически негативно настроенных к вакцинации со времени первой волны исследования (прошла месяц назад - Ред.) выросла на 7%", - сообщают социологи.
Низкий уровень доверия среди украинцев имеет единственная имеющаяся вакцина Covishield (3%), еще ниже у Sinovac (всего один процент). Относительно самое большое доверие украинцы испытывают к американо-немецкой Pfizer - 16% (было 18% при опросе месяц назад). На втором месте американская Moderna - 11% и с небольшой разницей российский Спутник V - 9% (при 12% месяц назад).
Опрос проводился с 3 по 13 марта методом face-to-face среди 2400 украинцев по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и ОРДЛО, при содействии "Нью имидж маркетинг групп". Статистическая погрешность исследования не превышает 2,05%.
Напомним, аналогичный опрос в прошлом месяце показал, что 44% украинцев без раздумий отказались бы от вакцинации от ковида, еще 21% - отложили бы решение.
Согласно опросу КМИС в начале марта, 60% украинцев были не готовы делать вакцину от коронавируса.