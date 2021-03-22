Для очистки здания используют пленку. Фото: "Страна"

Для очистки фасада Офиса президента клинеры используют специальный химический раствор, а также пленку - для создания парникового эффекта. 

Об этом сообщает корреспондент "Страны". 

Сначала химический раствор наносят на поврежденную поверхность, затем поверх наклеивают пленку для создания парникового эффекта. Пленку держат 10-15 минут, после чего снимают.

Затем химическим раствором под высоким давлением поверхность чистят. Вся процедура занимает 20-25 минут. Сейчас клинеры отмыли 2-3 квадратных метра.

Напомним, в субботу сторонники радикала Сергея Стерненко устроили на Банковой погром. Они разрисовали фасад Офиса Зеленского и асфальт перед ним, а также разбили стекла в дверях ОП. До понедельника никто здание не чистил. Стерли только нарисованную там свастику

Также мы писали, что у Зеленского оценили нанесенный зданию ущерб в два миллиона гривен

Кроме того, "Страна" писала, во сколько обошелся "клининг" свастики с фасада Офиса президента.

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