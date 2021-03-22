Прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов, которые принимали участие в концерте по случаю открытия Крымского моста.

Об этом сообщила пресс-служба "прокуратуры Крыма и Севастополя", входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины в понедельник, 22 марта.

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/ выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

В сообщении ГПУ фамилии не указываются. "Страна" нашла некоторых российских артистов, которые выступали на открытии Крымского моста. Среди них:

Григорий Лепс,

Пелагея,

Александр Маршал,

Денис Майданов,

Ольга Кормухина,

Александр Буйнов,

Дима Билан,

Олег Газманов,

Валерия,

группа "Градусы",

Жасмин,

Дмитрий Харатьян,

Алена Свиридова,

балет "Тодес",

Сопрано Турецкого,

Вероника Сыромля (участница музыкального шоу-конкурса "Голос. Дети 5 сезон"),

артисты Кубанского казачьего хора,

Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, куда выходит 13 человек.

Напомним, Крымский мост - самый большой в России. Его протяженность 19 километров. Он соединяет Керченский и Таманский полуостров. На нем параллельно расположены автомобильная и железная дороги. Железнодорожное движение по Крымскому мосту было открыто 23 декабря 2019 года. В открытии принимал участие президент России Владимир Путин.

Ранее мы сообщали, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще семь российских музыкантов и актеров. В феврале в этом списке был 171 человек.