Против артистов, выступавших на открытии моста, завели дело. Фото: commons.wikimedia.org

Прокуратура Украины открыла уголовное производство в отношении 23 российских артистов, которые принимали участие в концерте по случаю открытия Крымского моста.

Об этом сообщила пресс-служба "прокуратуры Крыма и Севастополя", входящая в структуру Генеральной прокуратуры Украины в понедельник, 22 марта.

"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/ выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив", - говорится в сообщении.

В сообщении ГПУ фамилии не указываются. "Страна" нашла некоторых российских артистов, которые выступали на открытии Крымского моста. Среди них:

  • Григорий Лепс,
  • Пелагея,
  • Александр Маршал,
  • Денис Майданов,
  • Ольга Кормухина,
  • Александр Буйнов,
  • Дима Билан,
  • Олег Газманов,
  • Валерия,
  • группа "Градусы",
  • Жасмин,
  • Дмитрий Харатьян,
  • Алена Свиридова,
  • балет "Тодес",
  • Сопрано Турецкого,
  • Вероника Сыромля (участница музыкального шоу-конкурса "Голос. Дети 5 сезон"),
  • артисты Кубанского казачьего хора,
  • Ансамбль песни и пляски Черноморского флота, куда выходит 13 человек.

Украина открыла дело против 23 российских артистов, выступивших в Крыму

Напомним, Крымский мост - самый большой в России. Его протяженность 19 километров. Он соединяет Керченский и Таманский полуостров. На нем параллельно расположены автомобильная и железная дороги. Железнодорожное движение по Крымскому мосту было открыто 23 декабря 2019 года. В открытии принимал участие президент России Владимир Путин.

Ранее мы сообщали, что Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в черный список еще семь российских музыкантов и актеров. В феврале в этом списке был 171 человек.

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