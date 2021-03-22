Президент России Владимир Путин в понедельник, 22 марта, провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. В ходе беседы речь шла о ситуации в Украине, Беларуси и российской вакцине от коронавируа "Спутник V".

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"С учетом предстоящего 25–26 марта обсуждения на заседании Евросовета проблематики отношений России и ЕС Шарль Мишель затронул ряд вопросов, касающихся нынешнего положения дел и перспектив диалога между Москвой и Брюсселем", - сказано в сообщении.

Путин в ходе разговора заявил, что связи между Россией и ЕС находятся в неудовлетворительном состоянии, которое сложилось "из-за неконструктивной, порой конфронтационной линии партнеров".

"С российской стороны подчеркнута готовность к восстановлению нормального деполитизированного формата взаимодействия с Европейским союзом, если к этому будет проявлена реальная встречная заинтересованность", - сообщили в Кремле.

Также Путин и Мишель обсудили вопросы борьбы с пандемией коронавируса, в частности возможности использования российской вакцины "Спутник V", политическое урегулирование ситуации на Донбассе и Беларусь.

Напомним, ранее канцлер Австрии призвал Евросоюз как можно скорее одобрить вакцину "Спутник V”.

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