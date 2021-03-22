Киевлянину, который напал на журналистку телеканала Kyiv Live в прямом эфире в декабре прошлого года на станции метро "Выдубичи", сообщили о подозрении.

Об этом рассказал глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко в Facebook.

Он напомнил, что журналистку и телеоператора ударил гражданин, которому не понравилось их внимание к беспорядку на прилегающей территории и к нарушению карантинных ограничений.

В НСЖУ заявили, что установление личности гражданина, который внезапно на улице города напал на журналистов, является неожиданным прецедентом и позитивным шагом для борьбы с безнаказанностью.

При оперативной поддержке сотрудников Департамента защиты интересов общества и государства Национальной полиции Украины правоохранители установили личность правонарушителя. Это ранее не судимый киевлянин 1960 года рождения, информирует отдел коммуникации полиции Киева.

Впоследствии в рамках досудебного расследования под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры города Киева уголовное производство переквалифицировали с препятствование законной профессиональной деятельности журналистов на угрозу или насилие в отношении журналиста (ч. 2 ст. 345-1 Уголовного кодекса Украины). Нападавшему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

"Я очень удивилась, когда мне позвонили и сообщили эту информацию, - признается в комментарии пресс-службе НСЖУ журналистка Камилла Мамедова. - Я ведь понимала, что разыскать человека на этой станции так же, как найти иголку в стоге сена. И истории, подобные моей, часто заканчиваются ничем. На журналистов нападали часто, но это не набирало огласки. Моя же ситуация, например, дошла даже до Тайваня! Оттуда писали люди, поддерживали меня.

После этого случая я начинаю верить, что если о таких вещах говорить, придавать им огласку, направлять в правильные отделы (моим делом занимался департамент, который расследует нападения на журналистов и защищает прессу) – с этого, действительно, будет результат. Мне известно, что таким образом нашли людей, которые напали на журналистку бывшего телеканала Ньюсван, а также в Одессе. Такие ситуации приятно удивляют. Я верю, что в будущем и люди будут по-другому относиться к журналистам".

Также в НСЖУ дбоавил, что считают, что факт установления личности гражданина, который внезапно напал на съемочную команду на улице, является обнадеживающим прецедентом защиты прав журналистов.

"Во время выполнения профессиональной деятельности работники масс-медиа часто подвергаются агрессии, но расследование затягивается или же не приводит к логическому завершению. Здесь мы видим особый прецедент. И после объявления подозрения и ожидаемого справедливого (надеемся) судебного приговора, мы сможем информировать общество о факте ответственности за атаки на журналистов", - подчеркнул глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Напомним, инцидент случился 14 декабря 2020 года. Неизвестный напал на съемочную группу телеканала Kyiv Live в прямом эфире во время выполнения редакционного задания. Мужчина подошел к девушке, начал конфликт и потасовку. На объяснения представительницы телеканала о проведении съемки не реагировал, ударил журналистку в лицо и скрылся. Судебно-медицинская экспертиза выявила у журналистки легкие телесные повреждения.

Ранее мы писали, что суд Одессы приговорил нападавшего на журналистов "7 канала" к двум годам условно.