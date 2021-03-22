Набожный вор перед тем, как обчистить церковь, взял из приготовленной для прихожан пачки маску, продезинфицировал руки и перекрестился. После этого злоумышленник вытащил деньги из коробки для пожертвований. Действия злоумышленника попали на видео.

Инцидент произошел городе Свалява в Римско-Католическом Приходе Успения Пресвятой Девы Марии. Ролик опубликовали в соцсети.

В комментариях пишут, что священник узнал запечатленного на видео злоумышленника.

"Священник визуально его знает , так как приходил когда-то за помощью, но не знает кто он и где живет, но думаю полиция сможет его идентифицировать, будем молиться, чтобы нашли этого несчастного человека и привлекли к ответственности", - написала в соцсети одна из прихожанок.

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