В заповеднике "Аскания-Нова" в Херсонской области снова погибли птицы из Красной книги Украины - девять серых журавлей и трое огарей красных. По предварительной версии, причиной смерти стало отравление зерном, обработанным ядом.

Об этом информирует пресс-служба полиции в Херсонской области.

"Сейчас несколько экземпляров птиц готовятся для отправки на исследование. Основной версией следствия является то, что птицы попробовали зерно, которое местные фермеры протравили от полевых грызунов. Сейчас в исследовательском институте в г. Харьков еще продолжаются необходимые экспертизы мертвых птиц для установления причин их гибели", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли дело по ч.2 ст. 239 (Загрязнение или порча земель, повлекшая гибель людей, их массовое заболевание либо иные тяжкие последствия). Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет или без такового.

В полиции напомнили, что на данный момент расследуются два уголовных дела, открытых по факту гибели птиц на территории заповедника "Аскания-Нова".

В январе 2021 года за неделю в заповеднике погибли почти две сотни краснокнижных журавлей.

18 марта стало известно, что в "Аскании-Новой" погибли еще 18 журавлей и 20 огарей.