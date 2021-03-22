В Киеве начали отмывать надписи с фасада Офиса президента на Банковой, где в субботу националисты устроили погром.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Отмыванием стен занимается клининговая компания "CPG". На вопрос о стоимости работ, а также сколько на них уйдет времени, менеджер Светлана ответила следующее: "Все комментарии после того, как мы выполним работу".

Клинеры уже начали работу. Однако краска отмывается с трудом. Работники увеличивают давление струи. Во время чистки от гранита отлетают маленькие частички.

Напомним, с момента погрома прошло уже полтора дня. По состоянию на утро понедельника, 22 марта, на фасаде здания Офиса президента оставались все надписи, стерли только свастику. Кроме того, сняли центральные двери здания, в которых сторонники Стерненко разбили окна.

Также мы писали о том, что в Офисе президента заявили, что повреждения здания оцениваются примерно в два миллиона гривен. А если не начать смывать едкую краску в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими.